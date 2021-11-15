«Вот это размах»: Старшенбаум в лосинах и топе похвасталась шпагатом прямо на побережье

Актриса поделилась пикантными фото с отдыха. Она впечатлила поклонников своей фигурой.

Ирина Старшенбаум — известная актриса. В ее копилке работы в таких картинах, как «Ольга», «Т-34», «Лед». Она обладает наградами я «Золотой единорог» и «ТЭФИ».

Раньше актриса даже встретилась с Александром Петровым, но они расстались вскоре после помолвки. Ирина редко рассказывает о личной жизни. Она любит наряжаться, а вот ее фото в купальнике увидеть — большая редкость.

больше по теме Ирина Старшенбаум в твидовом костюме с трендовыми акцентами появилась у Ивана Урганта Актриса подчеркнула стройность короткой юбкой из актуального материала.

Примечательно, что этой осенью Старшенбаум отправилась отдыхать. Она поделилась кадрами, на которых позировала на побережье. Актриса предстала в топе и лосинах, которые подчеркнули ее изгибы.

Она решила похвастаться растяжкой. Ирина сделала вертикальный шпагат, а также блеснула упругими бедрами. Звезда без стеснения демонстрировала свои формы во всей красе. Она призналась, что занимается йогой и спортом.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты. «Красотка», «Какая рельефная спина», «Растяжка шикарная», «В неплохой форме», «Вот это размах», «Какой вид сзади», «Вы настоящая красотка», «А кажетесь такой скромной», «У Волочковой есть конкурентка», «Ноги роскошные, прям идеал», «Какой пресс железный», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.