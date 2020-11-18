«Немного знойного лета в ленту»: Анна Старшенбаум восхитила фанатов фотографией в бикини

Актриса Анна Старшенбаум в Instagram разместила красивый кадр, на котором она запечатлена неизвестным фотографом в бикини. Судя по всему, звезда разместила архивный снимок со своего отдыха. На актрисе можно также увидеть стильные очки. Она наслаждается теплом на одном из курортов.

«Немного знойного лета в ленту. Вроде из доступных солнечных стран осталась только Танзания в Африке. Кто бывал? Как там?»

Анна Старшенбаум

«Анечка, вы такая красивая. Глаз сложно оторвать», «Ах, какая женщина. Ну, просто огонь», «Лучшая. Шикарная. Модная девочка в очечках», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Старшенбаум не так давно закатила грандиозный скандал. Она обвинила редакторов и ведущего программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в непрофессионализме. Всему виной стал тот факт, что в подводке программы Борис Корчевников упомянул о романе актрисы с коллегой Владимиром Яглычем. Сама звезда действительно одно время «делила» актера со Светланой Ходченковой, но сегодня не хочет об этом вспоминать.

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