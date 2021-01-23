«Абсолютно нет ощущения темноты»: Ирина Старшенбаум высказалась о своих прошлых отношениях

Актриса Ирина Старшенбаум в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.
«Жалели насчет своих любых прошлых отношений?» — спросил звезду один из пользователей.
«Очень благодарна в итоге каждому своему опыту. И абсолютно нет ощущения темноты или незакрытых вопросов в прошлом», — ответила актриса.
«Как забыть человека, который предавал несколько лет и еще же тебя бросил, найдя другую?» — последовал следующий «каверзный» вопрос.
«Полюбите мир, изучите мир. Сделайте то, что никогда не делали», — заметила Ирина Старшенбаум.
Напомним, что у актрисы был бурный роман с актером Александром Петровым. Они сблизились на съемках картины «Притяжение». В 2017 году актеры объявили на всю страну о своей помолвке. Звезды были вместе на протяжении двух лет. В 2019 году она неожиданно для многих расстались. Сейчас у Петрова новая девушка – актриса Стася Милославская.