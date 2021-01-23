«Абсолютно нет ощущения темноты»: Ирина Старшенбаум высказалась о своих прошлых отношениях

Актриса Ирина Старшенбаум в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков.

«Очень благодарна в итоге каждому своему опыту. И абсолютно нет ощущения темноты или незакрытых вопросов в прошлом», — ответила актриса.

«Жалели насчет своих любых прошлых отношений?» — спросил звезду один из пользователей.

Актриса рассказала о съемках в блокбастере, который выйдет на экраны 1 января 2020 года.

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«Как забыть человека, который предавал несколько лет и еще же тебя бросил, найдя другую?» — последовал следующий «каверзный» вопрос.

«Полюбите мир, изучите мир. Сделайте то, что никогда не делали», — заметила Ирина Старшенбаум.