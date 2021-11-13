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«Самый крутой маленький мужик»: Вилкова запечатлелась с подросшим семилетним сыном

Как отметила актриса, матерей не выбирают.

«Самый крутой маленький мужик»: Вилкова запечатлелась с подросшим семилетним сыном
Екатерина Вилкова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Екатерина Вилкова в Instagram разместила милый кадр со своим семилетним сыном Петром. Мальчик похож на свою звездную мать.

Екатерина Вилкова с сыном
Екатерина Вилкова с сыном. Фото: instagram.com/oldkavilochka/

«Тот волшебный момент, когда успеваешь вернуться домой, чтобы уложить монстров. Самый крутой маленький мужик. Матерей не выбирают».

Екатерина Вилкова

«Сразу видно, что мамин сын», «Красивая мама и прекрасный сын», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Вилкова замужем за актером Ильей Любимовым. У пары двое детей. Кроме сына Петра, есть еще и дочь Павла. Ей в этом году исполнилось девять лет.

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