«Самый крутой маленький мужик»: Вилкова запечатлелась с подросшим семилетним сыном

Как отметила актриса, матерей не выбирают.

Актриса Екатерина Вилкова в Instagram разместила милый кадр со своим семилетним сыном Петром. Мальчик похож на свою звездную мать.

«Тот волшебный момент, когда успеваешь вернуться домой, чтобы уложить монстров. Самый крутой маленький мужик. Матерей не выбирают». Екатерина Вилкова

«Сразу видно, что мамин сын», «Красивая мама и прекрасный сын», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Екатерина Вилкова замужем за актером Ильей Любимовым. У пары двое детей. Кроме сына Петра, есть еще и дочь Павла. Ей в этом году исполнилось девять лет.

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