«У нас была только духовная близость до свадьбы»: Вилкова вспомнила начало романа с Любимовым

Как отметила актриса, в ее жизнь однажды «пришел чувак и предложил странную схему».

Актриса Екатерина Вилкова в программе «2Верник2» на канале «Культура» рассказала о начале своего романа с будущим мужем актером Ильей Любимовым.

«У меня так: если полюбил, то на всю жизнь. Мне с детства хотелось раз и навсегда. Хотелось сказки. Хотя мне жизнь говорила: «Так не бывает. Вот видишь не раз и не навсегда». У меня были серьезные романы, но не получалось. А здесь пришел чувак и предложил такую странную схему. Была только духовная близость до свадьбы. Это вызвало определенное доверие в тот момент почему-то. Ну и до сих пор такое доверие». Екатерина Вилкова

«Только духовная близость? А дети откуда?» — пошутил Игорь Верник.

«Мы усыновили их», — ответила своей шуткой Екатерина Вилкова.

Напомним, что Екатерина Вилкова и Илья Любимов вместе уже десять лет. У них двое детей. Дочь Павла появилась на свет в 2012 году, а сын Петр — в 2014-м.

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