«Лиловое настроение»: Водонаева в платье-жакете и нюдовых ботфортах предстала на красной дорожке

Алена Водонаева в свое время прославилась, когда пришла на шоу «Дом-2». Она именно там познакомилась с Ольгой Бузовой. Одно время между ними даже был конфликт. К слову, уже в то время Алена любила одеваться очень ярко.

Она не боялась носить топы и мини-юбки. Со временем ее образы стали более лаконичными, но порой она все также любит привлекать внимание. Ее можно увидеть на светском рауте в тапочках.

В последнее время Водонаева все чаще посещает премьеры. После завершения локдауна она отправилась в кинотеатр «Октябрьский», чтобы увидеть премьеру «Вечные».

Телеведущая предстала в платье-жакете лилового цвета. Наряд дополнили ботфорты нюдового цвета, которые заканчивались в области бедер. Алена также держала в руках миниатюрную сумку в тон наряда.

«Лиловое настроение в моей ленте», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом Водонаевой. Многие отметили, что ей идет цвет «взбесившейся Барби». Блогерше удалось впечатлить публику. «Алена, ты стала лучше одеваться, со вкусом. Приятно смотреть», «Сумочка — бомба!», «Словно голливудская дива», «Это очень стильно», «Ох, какие крутые ботфорты», «Ну вы затмили всех точно», «Красная дорожка померкла», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.