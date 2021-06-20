«Сколько свободного времени у мужика Бородиной»: Алена Водонаева прошлась по Курбану Омарову

Алена Водонаева, которая когда-то была дружна с ведущей «Дома-2» Ксенией Бородиной, решила вдруг пройтись по мужу звезды Курбану Омарову. Алена высказалась об активности мужчины в соцсетях. По ее мнению, представили сильного пола не должны так увлекаться рассказами о своем времяпрепровождении. К тому же Водонаева считает, что жизнь Курбана Омарова вряд ли кому-то может быть интересной.

«Господи, завидую тому, сколько свободного времени есть у мужика Бородиной. Не представляю, чтобы мой брат или отец моего ребенка целыми сутками снимали сторис о себе. И вопрос: неужели это кому-то интересно вообще?» — высказалась Алена Водонаева в Телеграм-канале.

Стоит отметить, что в последнее время имя Курбана Омарова в топе. Все – из-за его размолвки с Ксенией Бородиной. Мужчины и его сына не было на вечеринке по случаю дня рождения дочери телеведущей Маруси.

Зато Курбана часто видят в обществе экс-участниц «Дома-2». Одна из них, Лера Фрост, заявила, что Омаров ушел от Бородиной, так как устал от ее ревности.

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