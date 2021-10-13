По-молодежному: Водонаева в свитере оверсайз и кроксах с джибитсами появилась на премьере «Чаки»

Алена Водонаева является писательницей и телеведущей. Она прославилась благодаря реалити-шоу «Дом-2». Когда Алена участвовала в проекте, то там была и Ольга Бузова. На площадке они не раз ссорилась с блондинкой, а вот спустя годы они помирились. Однако их судьбы совершенно разные. Если Бузова гастролирует с хитами и снимается в новых проектах, то Водонаева растит сына и старается быть в центре всех столичных событий.

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Еще во время участия в телестройке Алена выделялась за счет собственного стиля. Она его сохранила и порой приходит на красную дорожку в тапочках или нарядах из латекса. А 13 октября звезда посетила премьеру сериала «Чаки». Она решила одной из первых насладиться ужастиком. Для такого случая Водонаева облачилась в джинсы и свитер оверсайз алого цвета с бахромой. Образ дополнили черные кроксы с джибитсами.

Со звездой пообщался корреспондент портала Teleprogramma.pro. Алена рассказала, почему решила прийти на премьеру.

«Я смотрела „Чаки“. Это один из первых сериалов, произведших на меня впечатление», — поделилась она.

Также Водонаева прокомментировала недавнее происшествие, в котором оказалась замешена Ксения Собчак. Телеведущая ехала в машине с водителем, когда автомобиль попал в серьезное ДТП. Блондинка покинула место происшествия, за что ее многие осудили.

«Ксению Собчак сейчас все обсуждают. Но я не буду забивать гвоздь в крышку гроба. В этой ситуации я ни на чьей стороне», — высказалась Водонаева.

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