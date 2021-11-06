Неземная красотка: Фриске расположилась на камешках в Шри-Ланке в тесном бикини не по размеру

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила красивый кадр. Она находится на фотографии на Шри-Ланке. На Наталье Фриске можно увидеть тесный купальник красного цвета не по размеру. У нее прекрасные формы.

«Шри-Ланка», — подметила Наталья Фриске в подписи.

«Какая красота!», «О-го-го. Невероятная красотка», — заявили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Фриске очень частый гость на Шри-Ланке. Одно время у нее был в этой стране кафе, которое пришлось закрыть после начала пандемии.

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