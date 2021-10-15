«Месяца три мне каждую ночь снилась Жанна»: Новикова рассказала, как перенесла смерть Фриске

Как отметила певица, в конце каждого сна они почему-то извинялись друг перед другом.

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что очень близко к сердцу восприняла смерть своей подруги по коллективу Жанны Фриске.

«С Жанной только на концертах пересекались после того, как она ушла из «Блестящих». Я через Ольгу Орлову ее поддерживала, когда узнала о болезни. Для меня был шок, когда она заболела. Все собирали деньги на лечение. Мне было дико неудобно тревожить Жанну. Своим сочувствием». Ксения Новикова

Как отметила Ксения Новикова, она была на панихиде по подруге в 2015 году. «А потом случился странный момент. Месяца три мне каждую ночь снилась Жанна. Мы были на гастролях и в разных местах. В конце мы извинялись друг перед другом и просили прощения. Я извинялась, что скромничала и не попросила увидеться с ней, когда она уже болела. Мы плакали в конце каждого сна», — отметила Ксения Новикова.

Напомним, что Жанна Фриске два года боролась с тяжелым заболеванием. Она ушла из жизни в 2015 году.

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