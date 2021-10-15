«Месяца три мне каждую ночь снилась Жанна»: Новикова рассказала, как перенесла смерть Фриске

Певица Ксения Новикова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что очень близко к сердцу восприняла смерть своей подруги по коллективу Жанны Фриске.
«С Жанной только на концертах пересекались после того, как она ушла из «Блестящих». Я через Ольгу Орлову ее поддерживала, когда узнала о болезни. Для меня был шок, когда она заболела. Все собирали деньги на лечение. Мне было дико неудобно тревожить Жанну. Своим сочувствием».
Как отметила Ксения Новикова, она была на панихиде по подруге в 2015 году. «А потом случился странный момент. Месяца три мне каждую ночь снилась Жанна. Мы были на гастролях и в разных местах. В конце мы извинялись друг перед другом и просили прощения. Я извинялась, что скромничала и не попросила увидеться с ней, когда она уже болела. Мы плакали в конце каждого сна», — отметила Ксения Новикова.
Напомним, что Жанна Фриске два года боролась с тяжелым заболеванием. Она ушла из жизни в 2015 году.
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