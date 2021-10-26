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«А на море белый песок»: Пынзарь дала жару в бикини под песню Фриске, подразнив соблазнительными прелестями

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь наслаждается морем и по-летнему теплой погодой в Турции.

«А на море белый песок»: Пынзарь дала жару в бикини под песню Фриске, подразнив соблазнительными прелестями
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь на днях сменила локацию, улетев из Москвы в турецкую Аланью, где ее с нетерпением ждали два сына.

С переменой места трансформировалась и стилистика публикаций в Instagram Дарьи Пынзарь. Если, находясь в Москве, она делилась снимками, на которых позирует в уютной одежде на фоне осенних пейзажей, то теперь любительница жары Дарья Пынзарь разделалась до бикини.

В микроблоге Дарьи вновь стали появляться фото в откровенных нарядах и купальниках. Дарья Пынзарь, избавившаяся от десяти килограммов, выглядит сейчас потрясающе, что и демонстрирует, едва придя на пляж.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась видео, на котором запечатлена в воде в бикини. Красотка танцует под хит ныне покойной Жанны Фриске, дразня публику своими прелестями.

«А на море белый песок,

Дует теплый ветер в лицо.

Можно даже неба

Коснуться рукой», — звучит песня.

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«Дом-2»бикиниДарья ПынзарьДарья Пынзарь последние новостиЖанна ФрискеТурция