«А на море белый песок»: Пынзарь дала жару в бикини под песню Фриске, подразнив соблазнительными прелестями

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь на днях сменила локацию, улетев из Москвы в турецкую Аланью, где ее с нетерпением ждали два сына.

С переменой места трансформировалась и стилистика публикаций в Instagram Дарьи Пынзарь. Если, находясь в Москве, она делилась снимками, на которых позирует в уютной одежде на фоне осенних пейзажей, то теперь любительница жары Дарья Пынзарь разделалась до бикини.

В микроблоге Дарьи вновь стали появляться фото в откровенных нарядах и купальниках. Дарья Пынзарь, избавившаяся от десяти килограммов, выглядит сейчас потрясающе, что и демонстрирует, едва придя на пляж.

В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась видео, на котором запечатлена в воде в бикини. Красотка танцует под хит ныне покойной Жанны Фриске, дразня публику своими прелестями.

«А на море белый песок, Дует теплый ветер в лицо. Можно даже неба Коснуться рукой», — звучит песня.

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