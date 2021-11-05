«Дай в трусах выйти»: Виктория Дайнеко подразнила изящной фигуркой в секси-боди и глянцевых сапогах

Певица поделилась снимком одного из самых любимых концертных образов.

Экс-участница лейбла Игоря Матвиенко – Виктория Дайнеко – облачилась в длинные глянцевые сапоги и сексуальное боди. Знаменитость отметила, что ей очень нравится такой откровенный образ.

Дайнеко разместила свежее фото на личной странице в Instagram. Певица эффектно закинула наверх «сочное» бедро в колготках с надписями.

«Один из моих самых любимых образов. Хлебом не корми этих певиц, только дай в трусах выйти на сцену. Ладно-ладно, на мне был еще и жакет», – пошутила Виктория.

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«Слишком горячо тут», «О, мой Бог! Как горячо!», «Белла Хадид, ты ли это?», «Самый любимый лук. Еще самый запоминающийся, красная накидка с «V» на спине», «Ой, классный прикид», «Ох, какая чертовка!», «Вот это ножки!» – написали восхищенные фолловеры Виктории в комментариях под фото.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко поделилась соблазнительной фотографией с ужина в ресторане. Исполнительница выбрала топ с откровенным вырезом. Виктория игриво нагнулась вперед, засветив сочный бюст.

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