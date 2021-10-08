Виктория Дайнеко не смогла удержаться от покупки люксовой сумочки, усыпанной полупрозрачными камнями

Такой аксессуар стоит в районе 300 тысяч рублей и более.

В одной из последних Stories личного микроблога Виктории Дайнеко появилась запись, в которой артистка пришла в модный бутик. Там знаменитость не смогла пройти мимо любимой модели сумки принцессы Дианы.

Дайнеко показала, что заставило ее сердце биться чаще. Виктория готова была потратить несколько сотен тысяч рублей на переливающуюся сумку Dior.

Дайнеко отдала предпочтение вместительному аксессуару с полупрозрачными камнями и золотистым брелком с монограммой модного бренда.

больше по теме Колготки не нужны: Виктория Дайнеко показала максимально длинные модные сапоги Артистка выгуляла трендовые ботфорты на презентации новой коллекции платьев.

Дайнеко призналась, что не планировала покупку. Но, как все модницы, Виктория не смогла устоять перед великолепием блестящей сумки. Большая любительница модных показов и презентаций фэшн-коллекций не упустила возможность пощеголять в будущем с яркой сумочкой.

Напомним, ранее похожей сумкой похвасталась телеведущая Регина Тодоренко. Жена Влада Топалова рассказала, что купила любимый аксессуар принцессы Дианы. Сумочку даже назвали в честь королевской особы. В отличие от Дайнеко, Тодоренко выбрала дымчатый оттенок сумки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.