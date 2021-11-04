Виктория Дайнеко соблазнительно нагнулась, засветив «ложбинку греха»

В последних публикациях личного микроблога певицы Виктории Дайнеко появилась фотография знаменитости в платье с глубоким декольте. Примечательно, что под снимком артистка рассказала новую правду о себе.

Дайнеко не только похвасталась сочными формами, но и назвала себя «занудой».

«Никогда в этом не признавалась, но вообще-то я жуткая зануда. Я та самая девушка, которая «цепляется к словам», потому что от некоторых меня реально протряхивает», – написала Виктория.

«Вишенка на торте – это феминитивы «блогерка» и все подобное. У меня вызывают бурю негативных эмоций, да простят меня все феминисты и феминистки. Что поделать, мне с собой тяжело, бывает, живется. А у вас? Есть какие-нибудь странные заморочки?», – поинтересовалась Дайнеко.

Напомним, ранее Виктория Дайнеко нарядилась главной героиней фильма «Семейка Аддамс». Исполнительница удивила поклонников образом Мартиши Аддамс. Некоторые фанаты знаменитости даже не узнали Викторию.

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