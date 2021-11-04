«Есть на ночь»: Ольга Бузова рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру

В последних Stories личного микроблога певицы Ольги Бузовой появилась фотография знаменитости с оголенным животиком. Таким способом Бузова похвасталась «кубиками».

Экс-возлюбленная шоумена Давида Манукяна облачилась в красные джоггеры и кроп-топ с алыми и серебристыми вставками.

Ольга собралась на тренировку в спортивный зал. Даже в выходные телеведущая не забывает о физических нагрузках. Поэтому у Бузовой нет проблем с лишним весом. Знаменитость продемонстрировала плоский животик и рельефные руки.

При этом Бузова призналась, что не ограничивает себя во вкусной еде. Ольга может поесть на ночь. Особенную страсть артистка испытывает к колбасе.

«Я люблю очень! Любую, но докторскую особенно! А еще есть на ночь. Особенно, если смотрю сериал, как вчера, например», – отметила Ольга.

Ольга заявила, что старается выбираться на фитнес три раза в неделю.

Напомним, ранее секретом идеального пресса поделилась дочь Анастасии Заворотнюк – Анна. Знаменитость большое внимание уделяет растяжке после силовых тренировок.

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