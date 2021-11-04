«Вечер удался»: Бузова в алом платье на запах и шубе из натурального меха отправилась в театр

Ольга Бузова не скрывает, что ей нравится быть в центре внимания. Она с 18 лет знает, как работать с камерой. Ольга построила успешную карьеру на телевидении, а также стала певицей.

А также она не раз играла в театре, но в этом году ее участие в постановке во МХАТе стало резонансным. Артистка была уверена, что снова выйдет на знаменитую сцену, но недавно стало известно, что спектакль был отменен.

Сама Бузова не стала скрывать, что расстроилась. Но это не отняло у нее общую любовь к театральному искусству. 4 ноября она провела вечер не на работе. Телеведущая отправилась в Театр имени А. С. Пушкина.

Для такого случая она выбрала алое платье на запах из шелка и босоножки Valentino. Ольга накинула на плечи шубу из натурального меха. Волосы она предпочла уложить в пучок.

«Любовь к театру — бесконечна. Посмотрели сегодня постановку „Костик“ с потрясающей Викторией Исаковой. Совершенно новое и очень современное режиссерское прочтение чеховской „Чайки“, оставляет после просмотра приятное послевкусие, и, что самое главное для меня, есть о чем подумать, обсудить, и даже — о чем помолчать. Вечер удался», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Но некоторым ее образ показался не слишком удачным. «Какая красивая», «В красном прекрасном», «Я таю от вашего взгляда Ольга Игоревна», «Очаровательный образ и красивое платье», «Оля, выглядите на миллион», «Очень женственный образ», «А ноги открытые, зачем тогда шуба? Холодно», «Вы, как всегда, на высоте, безумно прекрасна», — прокомментировали пост подписчики.

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