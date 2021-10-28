«Правильная техника и регулярность»: Анна Заворотнюк раскрыла секрет своего рельефного пресса

В последних Stories личного микроблога модели Анны Заворотнюк появилась фотография знаменитости в коротком спортивном бра. Так блогер засветила свой стройный животик.

Помимо снимка, Анна предоставила рассказ о своих любимых тренировках. Заворотнюк обожает заниматься в тренажерном зале. Но своему прессу дочь исполнительницы главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» обязана не только железным «блинчикам», но и растяжке.

Анна написала причины, по которым стоит заняться растяжкой.

«Она избавляет от болей в пояснице. Большинство из нас проводит время, сидя, отсюда возникают проблемы», – отметила Заворотнюк.

«Появляется красивый рельеф тела. Необязательно заниматься интенсивными тренировками, чтобы получить фигуру мечты. Главное – правильная техника и регулярность», – добавила Анна.

Также модель убедилась, что растяжка избавляет от стресса.

Напомним, ранее Анна Заворотнюк порадовала модного эксперта образом для похода в ресторан. Дочь Анастасии Заворотнюк выбрала трендовый розовый цвет пиджака и скомбинировала его с короткими шортами.

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