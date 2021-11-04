«Почетный гость»: Анастасия Волочкова в апельсиновом бикини восхитила идеальным шпагатом

Среди последних снимков личного микроблога балерины Анастасии Волочковой появилась фотография ее фирменного шпагата.

Волочкова в апельсиновом бикини запечаталась в поперечном шпагате, забравшись на прозрачный балкон.

«Ну все, я вернулась в Сиде в наш отель. Эти пять дней в Алании были незабываемыми, но здесь тоже супер! Полистайте. Сегодня пою несколько песен на завершении конгресса, на который я приглашена как почетный гость», – поделилась Анастасия.

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Поклонники знаменитой балерины остались в восторге от нового фото артистки. Они подчеркнули, что не устают любоваться прекрасной растяжкой Анастасии.

«Суперский шпагат, самый лучший из всех. Особенно на этом фоне», «Богиня, одним словом!», «Первое фото класс! Словно шпагат на лету! Вид из отеля шикарный! Хорошего отдыха, Настя!», «Как в невесомости, шикарно, Анастасия», «Очень круто», «Красиво, красивая, кругом красота! Гармония во всем!.. Настя, вам здоровья и всех благ!», – написали фолловеры под новым фото Волочковой.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова похвасталась роскошной растяжкой на свидании. Артистка запечатлелась в шпагате верхом на байке.

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