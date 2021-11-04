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«Почетный гость»: Анастасия Волочкова в апельсиновом бикини восхитила идеальным шпагатом

Танцовщица позировала в соблазнительном наряде.

«Почетный гость»: Анастасия Волочкова в апельсиновом бикини восхитила идеальным шпагатом
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art

Среди последних снимков личного микроблога балерины Анастасии Волочковой появилась фотография ее фирменного шпагата.

Волочкова в апельсиновом бикини запечаталась в поперечном шпагате, забравшись на прозрачный балкон.

«Ну все, я вернулась в Сиде в наш отель. Эти пять дней в Алании были незабываемыми, но здесь тоже супер! Полистайте. Сегодня пою несколько песен на завершении конгресса, на который я приглашена как почетный гость», – поделилась Анастасия.

Поклонники знаменитой балерины остались в восторге от нового фото артистки. Они подчеркнули, что не устают любоваться прекрасной растяжкой Анастасии.

Анастасия Волочкова. Фото: Instagram.com/volochkova_art
Анастасия Волочкова на шпагате. Фото: Instagram.com/volochkova_art

«Суперский шпагат, самый лучший из всех. Особенно на этом фоне», «Богиня, одним словом!», «Первое фото класс! Словно шпагат на лету! Вид из отеля шикарный! Хорошего отдыха, Настя!», «Как в невесомости, шикарно, Анастасия», «Очень круто», «Красиво, красивая, кругом красота! Гармония во всем!.. Настя, вам здоровья и всех благ!», – написали фолловеры под новым фото Волочковой.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова похвасталась роскошной растяжкой на свидании. Артистка запечатлелась в шпагате верхом на байке.

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