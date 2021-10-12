«В шпагате я живу»: Волочкова в крошечном бикини раскинулась в оверсплите

Танцовщица не собирается отказываться от демонстрации своей гибкости.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова перестала закрывать комментарии и даже стала общаться с подписчиками в своем микроблоге. И накануне снова устроила «беседу» в stories, отвечая на вопросы фолловеров.

Один из вопросов Волочкова получила по шпагатам. Мол, слишком их много в жизни Анастасии, вроде бы надо поменьше, считает адресант. На что балерина поспешила напомнить:

«Шпагат – элемент моей профессии. Без него никуда. В шпагате я живу», — отреагировала на критику артистка.

Поскольку шпагатов у Волочковой не было давно, она поделилась архивным снимком с отдыха. На нем она в крошечном бикини раскинулась в минусовом шпагате, или, правильно говоря, оверсплите, когда угол между ногами превышает 180 градусов.

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