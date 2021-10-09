Анастасия Волочкова в поперечном шпагате позировала на байках с возлюбленным

В одной из последних публикаций личного микроблога балерины Анастасии Волочковой появилась фотография знаменитости верхом на байке. Примечательно, что в мотоцентре Анастасия продемонстрировала идеальный шпагат и бойфренда.

Напомним, недавно танцовщица сделала официальное заявление по поводу своего статуса. Теперь Анастасия находится в романтических отношениях с молодым человеком по имени Владимир.

Волочкова провела уикенд с избранном в экстремальном месте. Свидание на байках еще долго не забудется Анастасии.

«В этот прекрасный выходной после моего занятия мы заехали в гости к друзьям в байк-центр. НВ — это не только «Ночные Волки», но и Настя Волочкова. Мы устроили день «шпагаттини». Володя умеет водить разные виды транспорта, даже те, которые летают. А для меня было завораживающе пролететь с ним на красивом трехколесном Харлей-Дэвидсон. Эмоции зашкаливали!», — подчеркнула Волочкова.

Анастасия похвасталась фирменным шпагатом верхом на байках.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова подчеркнула фигуру на благотворительном гала-ужине силуэтным платьем кораллового оттенка. Знаменитость получила награду за бескорыстную помощь больным детям.

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