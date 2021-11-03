«Утерла нос молодым»: 59-летняя Свиридова в мини-бикини засветила упругий бюст на отдыхе

Российская певица поделилась кадрами из Турции. Она не постеснялась оголиться.

Алена Свиридова минувшим летом отпраздновала 59-летие. Артистка обладает эффектной внешностью. Неудивительно, что несколько лет назад она представил публике молодого избранника — Давида Варданяна.

Несмотря на ее элегантный возраст, певица может похвастаться подтянутой фигурой. Зачастую она отдыхает на своей родине в Керчи, но от путешествий звезда не отказывается.

Не раз Алена дразнила фанатов пляжными фото. В отличие от многих коллег, певица не боится оголяться. И вот этой осенью она приехала в Турцию, где сделала новые снимки в купальнике.

Артистка позировала на побережье в полосатом мини-бикини. Лиф из треугольников подчеркнул ее упругий бюст. Свиридова не стала прятать и слегка выпирающий живот. При этом она улыбалась в лучах солнца.

«Купаться в море 3 го ноября — это зависнуть в лете, когда оно уже прошло. Вода теплая и прозрачная. Погода установилась теплая и ласковая. Осенний поцелуй после жаркого лета», — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие посчитали, что она может дать фору юным красоткам. «Огонь-девушка!», «Подтянута и спортивна! Класс», «Необыкновенно красивые фото… отлично выглядите Алена», «Ну Афродита», «Утерла нос молодым», «Вы потрясающей красоты и нежности девушка! Молоды душой и телом», — прокомментировали пост подписчики.

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