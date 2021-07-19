«Вот такое утро»: Алена Свиридова смело показала неидеальное тело в бикини

58-летняя певица Алена Свиридова дала понять, что принимает и совершенно не стесняется своих возрастных изменений.

Известная вокалистка Алена Свиридова в свои годы прекрасно выглядит. Звезда сумела сохранить стройную фигуру и часто демонстрирует это, позируя для фото в Instagram в бикини.

При этом знаменитость, судя по всему, не пользуется специальными фильтрами и фотошопом, чтобы с их помощью превратиться в женщину без изъянов. Алена Свиридова смело показывает себя такой, какая она есть в свои прекрасные годы.

В эти дни звезда находится в Керчи и именно оттуда поделилась селфи, на котором предстала в бикини бирюзового оттенка.

Алена Свиридова крупным планом показала свое тело и кожу, на которой видны пигментные пятна и морщинки. Исполнительницу хита «Розовый фламинго» это нисколько не смущает.

«Вот такое утро было у меня сегодня. Сейчас наступила зверская жара», — подписала кадры Алена Свиридова.

Друзья и подписчики певицы поспешили сделать ей комплименты и признаться в своей белой зависти — она ведь на море, а они нет.

«Уже скучаю по морю. Ты шикарно выглядишь», «Алена, как вам идут очки», «И у нас жара. Алена, как приятно на вас смотреть, на ваш позитив, сразу настроение поднимается», — высказываются в Сети.

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