«Какая красотка»: 58-летняя Свиридова заворожила фигурой в пестром купальнике в Турции

Алена Свиридова – большая любительница моря, она имеет свой домик в Керчи, где много проводит времени. Однако на этот раз 58-летняя певица решила отдохнуть в турецкой Анталии, где, как известно, пляжный сезон еще не начался.

больше по теме Ярко и женственно: Бузова в юбке с разрезом впереди поддержала тренд на цветочный принт В начале весны Эвелина Хромченко советовала модницам приобрести стильные расцветки.

Тем не менее, для знаменитой блондинки это не имеет особого значения. Облачившись в пестрый купальник, звезда нырнула в холодную воду. А ролик со своим практически героическим поступком Алена обнародовала в личном блоге. Реакция фолловеров оказалась достаточно бурной. Кто-то восхищался решительностью Свиридовой, а кто-то любовался ее фигурой.

«Алена, какая Вы красотка. Спортивная, стройная! Супер», «Ничего себе! Мама дорогая!», «Я вчера прилетела, знаю, как холодно! Героиня», «Очень смело!», «Стройняшка!», «Красивая фигура», — прокомментировали кадры поклонники.

Позже артистка объяснила, что давно занимается закаливанием и подобное купание в холодной воде для нее – дело привычное.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Заниматься закаливанием мы советуем под присмотром специалистов.

Смотрите также