Бузова в мини-юбке и топе с глубоким декольте блеснула формами

Телеведущая в смелом образе и без макияжа приехала к президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она развивается как телеведущая и певица. При этом Ольга любит удивлять поклонников. Она в этом году приняла участие в новых проектах.

Также артистка снялась в голливудском кино. Осенью она стала больше времени проводить в Москве, но у нее почти нет выходных. Каждый день телеведущая ездит на съемки и хвастается новыми образами.

Примечательно, что недавно Ольга поправилась, но это не мешает ей носить короткие платья. Недавно телеведущая вышла на красную дорожу в платье с откровенными разрезами. Она отказалась от нижнего белья, удивив публику.

Артистка продолжает экспериментировать. 1 ноября она приехала в гости к президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву. Бузова решила его лично поздравить с днем рождения.

На этот раз она облачилась в топ с глубоким декольте, укороченный жакет и мини-юбку камуфляжного цвета. Наряд едва прикрыл упругие бедра звезды. Массивные ботинки дополнили ее образ. Ольга сделала прическу с косичками, а вот от макияжа отказалась. Она удивила именинника, подарив костюм для пробежек, купленный в ЦУМе.

Такая интересная», «Наряд слегка пикантный», «Ну орех едва прикрыла», «А трусики не забыла?», «Оля, как всегда», «Наряда приличней не нашлось?», «Хорошенькая очень», «Как мне нравится фигурка, поправилась как надо», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.