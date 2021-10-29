«Такая сочная! Ух!»: Глюкоза в боди с декольте до пупка вывалила аппетитные груди

Певица Глюкоза облачилась в боди на шнуровке и оголила прелести во время зажигательного танца. Свежее видео знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Глюкоза дополнила белоснежную кофту с коротким рукавом светлыми джинсами с идеальной посадкой. Брюки из денима плотно обхватили сочные ягодицы артистки.

Наталья Чистякова-Ионова покрутила своей сдобной «ватрушкой». Поклонники исполнительницы не смогли устоять и при виде аппетитного бюста Глюкозы. Они оставили слова восхищения спелыми «дыньками» певицы.

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«Обворожительная красавица!», «Секси», «Красивая и шикарная Глюкоза», «Божественная», «Давай еще! Твои танцы всегда огонь!», «Всегда кайфовая!», «Обожаю твои «кривляки»», «Такая сочная! Ух!», – написали фолловеры Глюкозы в комментариях под роликом.

Глюкоза рада танцевать для своих подписчиков. Это отличная возможность продемонстрировать свои таланты и откровенные наряды. К тому же, певице есть, что показать. Стройное тело и упругие выпуклости Глюкозы завораживают.

Напомним, ранее Глюкоза облачилась в слишком узкий купальник. Монокини обнажил упругие бедра артистки.

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