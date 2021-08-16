«Худющая»: Глюкоза затянулась в латекс, удивив чрезмерной стройностью

Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, любит давать поводом впечатлительной публике поговорить о себе. Бикини, откровенные наряды и необычные костюмы – любимая одежда для фотосессий. На этот раз Глюкоза затянулась в черный костюм из латекса, который подчеркнул каждый изгиб.

«Худющая! Красотка! Классная! Как гидрокостюм! 100 баллов! Шикарная, классно выглядишь!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в июне артистка отметила свой 35-й день рождения. Она – мама двух дочек. Старшей – Лидии в этом году исполнится 14 лет. А младшей – Вере будет десять лет. С 2006 года Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. К слову, недавно Лидия выпустила дебютный клип – анимационное видео на собственную песню.

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