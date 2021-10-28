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«Кошка»: Анна Седокова в леопардовом платье прогнула спинку, оттопырив округлый «хвостик»

Артистка позировала на фоне нарисованных джунглей словно настоящий дикий зверь.

«Кошка»: Анна Седокова в леопардовом платье прогнула спинку, оттопырив округлый «хвостик»
Анна Седокова. Фото: Instagram.com/annasedokova

Исполнительница Анна Седокова взяла в руки бокал красного вина и сделала снимок в леопардовом платье с акцентном на соблазнительную фигуру. Свежее фото знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Седокова поддержала тренд на хищный принт. Ранее роскошными формами в откровенном наряде с пятнами леопарда хвасталась телеведущая Айза Долматова.

Анна Седокова тоже захотела сразить поклонников матовым загаром и анималистическим принтом. Артистка надела платье с глубоким декольте и вырезом на подоле.

Седокова дополнила аутфит золотистыми босоножками на тонкой шпильке. Анна подвела пухлые губы коричневой помадой и завершила образ серебристыми украшениями.

Анна Седокова
Анна Седокова в пятнистом платье. Фото: Instagram.com/annasedokova

«Тебе, как никому, идут эти леопардовые принты», «Клевая, как всегда!», «Какая красивая», «Красотка, как всегда. Просто бомба», «Шикарное платье», «Шоколадка», «Кошка», «Аня, вы сногсшибательная», «Тебе идет этот наряд!» — восхитились игривой Седоковой ее поклонники.

Напомним, ранее Анна Седокова в бикини ультрамодного модного цвета изящно выставила наружу пышные формы возле бассейна.

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