«Кошка»: Анна Седокова в леопардовом платье прогнула спинку, оттопырив округлый «хвостик»

Исполнительница Анна Седокова взяла в руки бокал красного вина и сделала снимок в леопардовом платье с акцентном на соблазнительную фигуру. Свежее фото знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Седокова поддержала тренд на хищный принт. Ранее роскошными формами в откровенном наряде с пятнами леопарда хвасталась телеведущая Айза Долматова.

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Анна Седокова тоже захотела сразить поклонников матовым загаром и анималистическим принтом. Артистка надела платье с глубоким декольте и вырезом на подоле.

Седокова дополнила аутфит золотистыми босоножками на тонкой шпильке. Анна подвела пухлые губы коричневой помадой и завершила образ серебристыми украшениями.

«Тебе, как никому, идут эти леопардовые принты», «Клевая, как всегда!», «Какая красивая», «Красотка, как всегда. Просто бомба», «Шикарное платье», «Шоколадка», «Кошка», «Аня, вы сногсшибательная», «Тебе идет этот наряд!» — восхитились игривой Седоковой ее поклонники.

Напомним, ранее Анна Седокова в бикини ультрамодного модного цвета изящно выставила наружу пышные формы возле бассейна.

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