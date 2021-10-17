Золотое обрамление: Седокова в сияющем топе выставила напоказ пышную грудь

Эти дни Анна Седокова с младшим сыном Гектором и молодым мужем Янисом Тиммой проводит в США. Семья наслаждалась отдыхом в Майами. А накануне артистку пригласили провести американский конкурс красоты среди русскоязычных красавиц в Лос-Анджелесе.

В своем инстаграм Седокова поделилась кадрами из гримерки, где готовилась к выходу на сцену. Анна позировала в золотистом топе, выставив напоказ свой пышный бюст.

«Большая радость быть ведущей этого конкурса, в котором ценно не только тело, а сердце, душа и мысли», — отметила Седокова.

Напомним, недавно Седокова представила новый альбом – Secret Soul, а после песню «Обезболил». Кроме того, она успевает заниматься дизайном одежды и развивает свой личный бренд.

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