Александр Ревва рассказал, как лишился девственности с девушкой из ночного клуба

Артист признался, что тогда ему было уже 20 лет.

Александр Ревва — резидент юмористического шоу «Comedy Club». Он также является актером и звездой фильма «Бабушка легкого поведения». Артист давно стал одним из самых популярных певцов в стране. Он обладает подтянутым телом, поэтому его не обделяют женским вниманием. Но оказалось, что так было не всегда.

В новом шоу «Блеф» на платформе Premier, которое ведет Максим Галкин, случилось много откровений. Николай Басков вспомнил, как оконфузился на сцене. А вот Ревва решил поделится своим первым интимным опытом. Когда Николай услышал его рассказ, то сначала не поверил.

«Это мировой уровень. Короче, я в 20 лет потерял девственность. Я могу рассказать. Я долгое время жил с мамой, очень порядочный. Даже висел на доске почета в школе, в техникуме. И тут мама уезжает на месяц. Я уже сам зарабатывал. Тут я остаюсь один, как раз настала весна. Я был просто симпатичным, тогда еще не был красивым. Я не выдерживаю и иду в ночной клуб. И знакомлюсь с девушкой. Она на пять лет меня старше. Говорю: „Здравствуйте, я Александр. Моя мама уехала в Норильск. Пожалуйста, помогите“. Она оказалась медицинским работником. Она очень с пониманием отнеслась. Все было аккуратненько. Три дня это продолжалось. Это было у меня», — рассказал Ревва.

К слову, позже Ревва признался, что после одного из выступлений на частной вечеринке ему предложили крупную сумму денег за оказание эскорт-услуг. А вот Басков похвастался золотым подносом, который ему подарила Монсеррат Кабалье.

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