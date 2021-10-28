«Папа очень старался»: Яна Кошкина поделилась снимком своих горячих «пышек»

Знаменитость отдыхает на Мальдивах с отцом, который создает на море контент 18+.

Актриса Яна Кошкина позировала для своего отца в откровенном купальнике с акцентом на сочной груди. Свежим снимком брюнетка с выдающимися формами поделилась на личной странице в Instagram.

Кошкина с ярким макияжем залезла в прозрачную воду на Мальдивских островах. Телеведущая выбрала длинные серьги с черными камнями и сплошной купальник с крошечным лифом.

Соблазнительный пляжный наряд обтянул мокрую Яну. А сладкие груди актрисы вылезли наружу.

«Весь день лил дождь. Меня сегодня хватило лишь на это фото… Ну, уж простите. Папа очень старался. P.S. Есть еще видео. Хотите?» — поинтересовалась Кошкина.

«Вашему папе все завидуют», «По-моему, там должен быть совсем не папа», «Вот это большие «глаза»!», – написали фолловеры Кошкиной.

Напомним, ранее Яна Кошкина запечатлелась с родителем перед вылетом. Яна вместе с папой подкрепилась в ресторане с отцом. Некоторые поклонники не поверили, что знойная красотка может отдыхать на Мальдивах с папой.

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