«Все было специально сделано»: молодой друг Светличной рассказал об ее исчезновении

Пока вся страна следила за поисками звезды «Бриллиантовой руки», она снималась в популярном ток-шоу.

С 21 октября в Москве искали Светлану Светличную. Якобы актриса вышла из своей квартиры и пропала. Сын и сноха не смогли дозвониться до звезды, потом ее видели просящей милостыню в разных уголках столицы.

К поискам подключилась полиция и волонтеры. Поклонники стали подозревать самое плохое: актриса, страдающая от деменции, могла сгинуть в каменных джунглях.

Но 26 октября ее отыскали. Причем вся история с исчезновением оказалась фарсом. Все это время она была на съемках популярного ток-шоу и теперь как ни в чем не бывало возвращается домой.

Обескураженные родственники пока не дают комментариев. Единственный сын актрисы в шоке. Не менее удивлен и ее близкий друг Иван Николаев.

Молодой актер общался со Светличной за неделю до ее исчезновения, и она не обмолвилась о предстоящих съемках.

«Я не знаю, что там произошло, что там была за провокация. У меня нет никаких новостей, что это было. Я полагаю, что все было специально сделано», — сказал актер Иван Николаев Teleprogramma.pro.

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