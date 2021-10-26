Светлана Светличная перед пропажей могла просить мелочь около метро «Тургеневская» в Москве

Одна из жительниц Москвы по имени Екатерина сообщила, что видела около метро «Тургеневская» женщину, как две капли воды похожую на звезду «Бриллиантовой руки» Светлану Светличную. Притом актриса просила мелочь у окружающих.

«Да, я действительно видела около метро пожилую женщину, которая мне показалась похожей на Светлану Светличную. У нее был яркий макияж, не типичный для пожилых людей, — это бросилось в глаза, запомнилось. Однако я не уверена, что это была пропавшая актриса. Та женщина у метро была одета в обычную одежду, скорее даже спортивную. И она попрошайничала, просила у прохожих мелочь». Жительница Москвы

Полицейские уже подробно опросили возможного свидетеля. После проверки было установлено, что информация не соответствует действительности. Москвичка видела все же другую женщину, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Светлана Светличная пропала еще 21 октября. Актриса страдает деменцией. Не исключен вариант, что она просто заблудилась. К поискам подключились волонтеры из «Лизы Алерт».

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