Идеальный «орешек»: Настя Каменских выгнула корпус в бикини модного цвета, удивив округлыми ягодицами

Украинская исполнительница Настя Каменских разметила в последних Stories личного микроблога фотографию в сексуальном бикини крошечного размера.

Каменских надела для пляжного отдыха в Дубае купальник с узкими трусиками и лиф на тонких тесемках.

Примечательно, что Настя при выборе купальника отдала предпочтение одному из самых модных цветов последних сезонов.

Отметим, что фуксия стала одним из самых модных цветов прошедшего лета. К слову, тренд на этот оттенок перекочевал и в осенне-зимний сезон. Платья, топы и даже пальто – все это звезды выбирают в ярко-розовом оттенке.

При этом цвет «взбесившейся Барби» отлично подходит девушкам с разной внешностью. Не только жгучие брюнетки, как Каменских, могут выгулять наряд в розовом цвете, но и блондинки. Недавно стилист похвалил Наталью Рудову за платье в актуальном оттенке.

Напомним, ранее Настя Каменских устроила жаркие танцы в номере отеля в полосатом топе на шнуровке и джинсовой юбке длины мини.

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