И капельки стекают по ложбинке: Каменских в черно-белом бикини без пуш-ап устроила танцы на пляже

Красотка отдыхает в Дубае и делится с подписчиками не только хорошим настроением, но и откровенным контентом.

Поп-дива Настя Каменских и рэпер Алексей Потапенко после небольшой поездки в Мадрид решили продлить отпуск и улетели в жаркий Дубай. Певица с удовольствием показывает в микроблоге, как проходит ее отдых.

Каменских делится с подписчиками в Instagram не только хорошим настроением, но и пикантными кадрами. Она запечатлела себя после душа в черно-белом бикини и с полотенцем на голове, пританцовывая на камеру и демонстрируя мокрую ложбинку между грудей.

Напомним, Настя Каменских прославилась благодаря дуэту «Потап и Настя». Он начал свою историю в 2007 году и спустя 10 лет ошеломительного успеха прекратил свое существование. Настя и Потап продолжили выступать сольно.

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