Завязки на груди вот-вот лопнут: Настя Каменских в топе на шнуровке показала прелести

Звезда украинской сцены Настя Каменских отдыхает с мужем Потапом в Дубае. Артисты много загорают, посещают достопримечательности, выходят вечерами в свет.

На пятничную тусовку с друзьями Настя Каменских решила как следует нарядиться. Чтобы это было яркое и запоминающееся зрелище, знаменитость выбрала чересчур откровенный топ на шнуровке на самой груди, откуда выглядывали прелести звезды. В какой-то момент даже может показаться, что завязки вот-вот разойдутся или лопнут. Дополнила аутфит джинсовая мини-юбка с ассиметричным поясом.

В Дубае красотка Каменских смогла удивить подписчиков. На экскурсию в мечеть она облачилась в паранджу и длинные одежды, скрывшие все части тела звезды. И поклонникам оказалось непривычно видеть столь закрытую артистку.

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