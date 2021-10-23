Аппетитная малышка: 19-летняя Валя Карнавал предстала в образе Ким Кардашьян

В последних Stories личного микроблога экс-возлюбленная Егора Крида – Валя Карнавал – полюбовалась своими прелестями, возомнив себя Ким Кардашьян.

Бывшая избранница музыканта Канье Уэста давно прославилась своими пышными формами. Ким Кардашьян установила личные идеальные параметры тела. Теперь даже юные красавицы стараются подражать фигуристой бизнесвумен.

Вот и 19-летняя Валя Карнавал нанесла макияж в стиле Кардашьян и облачилась в ярко-розовую велюровую спортивную кофту на молнии.

Исполнительница не смогла утаить выдающуюся грудь в наряде цвета фуксии. Карнавал записала короткий ролик для своего микроблога. В нем брюнетка накрутила пышные кудри и надела голубые линзы.

Некоторым фанатам артистка действительно напомнила Ким Кардашьян или ее сестру Кайли Дженнер. Другим же Карнавал показалась поразительно похожа на главную героиню фильма «Тело Дженнифер» в исполнении Меган Фокс.

Напомним, ранее Валя Карнавал натянула узкие трусики так высоко, что ткань откровенно обтянула интимное место молодой исполнительницы. Некоторые фолловеры посчитали наряд Вали слишком вызывающим.

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