«Еще курчавость покажи»: Валя Карнавал до треска натянула трусики-лепесток, поделив надвое «пирожок»

Валя Карнавал из восходящей звезды отечественной поп-музыки превратилась в кумира миллионов. На ее страничку в Instagram подписано более 6,3 миллионов человек. И это для красотки не предел. В своем микроблоге брюнетка то и дело публикует пикантные снимки. То джоггеры на бедра приспустит, сверкнув трусиками-танго, то в сексапильном бикини, едва прикрывающим «сдобные» прелести, на публике покрасуется. Надо признать, что Вале есть, что показать. В трусиках-лепестке певица игриво утянула свои пышные формы, поделив надвое «пирожок». Однако хейтеры заметили, что у Карнавал есть целлюлит на бедрах.

«Еще курчавость покажи!», «Опа! Вижу целлюлит», «Там, небось, и растяжки есть! Что-то рановато, может фастфудом одним питается??», «Что за мода трусы до ушей натягивать??», «Трусики вместо лодошки! Оп, и свою прелесть прикрыла», «Если веревочки на трусах треснут, все увидят зону депиляции», «Такая мясистая, любит поесть видимо», «Грудь выпадает из леопардового лифчика», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.