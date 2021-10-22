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«Еще курчавость покажи»: Валя Карнавал до треска натянула трусики-лепесток, поделив надвое «пирожок»

Юная поп-дива сверкнула «сдобными» прелестями на радость поклонникам. Правда, хейтеры заметили у Вали целлюлит на бедрах.

«Еще курчавость покажи»: Валя Карнавал до треска натянула трусики-лепесток, поделив надвое «пирожок»
Валя Карнавал. Фото: Instagram.com/karna.val

Валя Карнавал из восходящей звезды отечественной поп-музыки превратилась в кумира миллионов. На ее страничку в Instagram подписано более 6,3 миллионов человек. И это для красотки не предел. В своем микроблоге брюнетка то и дело публикует пикантные снимки. То джоггеры на бедра приспустит, сверкнув трусиками-танго, то в сексапильном бикини, едва прикрывающим «сдобные» прелести, на публике покрасуется. Надо признать, что Вале есть, что показать. В трусиках-лепестке певица игриво утянула свои пышные формы, поделив надвое «пирожок». Однако хейтеры заметили, что у Карнавал есть целлюлит на бедрах.

Певица Валя Карнавал
Валя Карнавал сексапильно натянула стринги на бедра, разделив свой «пирожок» надвое. Фото: Instagram.com/karna.val

«Еще курчавость покажи!», «Опа! Вижу целлюлит», «Там, небось, и растяжки есть! Что-то рановато, может фастфудом одним питается??», «Что за мода трусы до ушей натягивать??», «Трусики вместо лодошки! Оп, и свою прелесть прикрыла», «Если веревочки на трусах треснут, все увидят зону депиляции», «Такая мясистая, любит поесть видимо», «Грудь выпадает из леопардового лифчика», — пишут фолловеры.

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