Ольга Бузова в леопардовом топе похвасталась рельефной спиной

Телеведущая и певица Ольга Бузова поддержала тренд на животный принт во время жарких танцев в Африке. Знаменитость похвасталась очередным талантом в последних Stories личного микроблога.

Бузова облачилась в кроп-топ с леопардовым принтом и массивными цепями вместо лямок. Откровенный наряд не утаил крошечную грудь и плоский животик артистки.

Ольга решила пообщаться с поклонниками. Она предоставила возможность своим фолловерам узнать ее ближе. Кто-то попросил артистку показать, как она умеет танцевать.

Телеведущая не проигнорировала просьбу и похвасталась танцами под собственный трек. Ольга в топе и плиссированной юбке с животным принтом покружилась, игриво рисуя восьмерку своими бедрами.

Пока Бузова танцевала, она успела блеснуть не только натренированной спиной, но и маленьким бюстом.

Отметим, что не только Ольга выбирает леопардовый принт для отдыха. Телеведущая Айза Долматова тоже наслаждалась солнцем в лифе с хищным принтом. Вот только формы бывшей жены Гуфа оказались чуть больше, чем у Бузовой.

Напомним, ранее Ольга Бузова разочаровала модного эксперта, появившись на ковровой дорожке в устаревшем пиджаке с разрезом на спине и лосинах.

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