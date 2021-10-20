Кто составляет образы Бузовой без лифчика и с тесными трусиками бикини, рассказала певица

Ольга Бузова уже давно удивляет публику своими смелыми нарядами: звезда частенько появляется на публике в облегающей одежде без лифчика, обожает дерзкое мини, а ее купальники иногда доводят публику до исступления. Стринги в них нередко поражают воображение.

Тем не менее многие замечают, что с годами певица становится интереснее. Многие уверены, что с ней работают стилисты и далеко не один. Оказалось, что это не так: свои дерзкие аутфиты Ольга Бузова придумывает сама.

«Стилистов у меня нет. У меня прекрасный вкус. Я, как человек, который вырос в скромной семье, еще с детства умела что-то комбинировать. Шила, сердечки наклеивала на штаны, постоянно как-то компенсировала отсутствие большого гардероба какими-то завлекалочками», — рассказала Бузова в интервью КП.

Она уверена, что люди не должны придерживаться трендов и слепо следовать моде. Актуально то, что хорошо на тебе сидит, уверена артистка.

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