«Потерял свою актуальность»: Ольга Бузова вышла в устаревшем пиджаке с открытой спиной

Артистка Ольга Бузова разместила в последних Stories личного микроблога ролик, в котором презентовала свой новый образ. Примечательно, что сочетание жакета с вырезом на спине и облегающих брюк не впечатлило фэшн-эксперта.

Стилист портала Teleprogramm.pro – Руслан Громов – оценил аутфит Ольги Бузовой.

По словам Громова, Бузова могла лучше поработать над своим образом для ковровой дорожки ТНТ.

«Нельзя назвать этот образ идеальным: пиджак с открытой спиной уже потерял свою актуальность, обтягивающие брюки с пиджаком выглядят немного старомодно. В целом образ с духом 2010 года. В те времена так ходили поголовно все, хотя наверняка сейчас можно встретить в метро любителей данного стиля. Как мне кажется, для красной дорожки – не самый лучшей вариант. Гораздо интересней образ смотрелся бы с более свободными брюками в одном цвете. Сочетание красного и зеленого достаточно выигрышно», – отметил модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

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