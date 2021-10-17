«Безумно счастлив, что мы долетели»: киноэкипаж поделился эмоциями после возвращения на Землю

Утром 17 октября первый космический киноэкипаж вернулся на Землю. В 7:35 спускаемый аппарат приземлился в казахстанской степи — по графику и в заданной точке. В прямом эфире Первого канала космические кинодеятели рассказали, как себя чувствуют, выбравшись из корабля.

«Безумно счастлив, что мы долетели, все прошло штатно, приземление было в общем и целом мягкое, самочувствие пока очень хорошее, — спокойно сказал Клим Шипенко, как будто вышел из автобуса, а не из космического корабля. — Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело… Нам было весело и задорно на самом деле. Когда парашют выстрелил, начало немножко трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе. Очень крутом».

Юлию Пересильд, как и остальных членов экипажа, вынесли из корабля на руках. Актриса первым делом получила цветы и рассказала, что чувствует себя прекрасно.

«Мы сегодня хорошо приземлились, — прокомментировала звезда кино. — У меня на самом деле сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что двенадцать дней это много, а когда это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться… Понятно ведь, что это было единожды».

«Я выдохнул. Самая главная эмоция — это выдохнуть после того, как все прошло штатно. Мы рады, что киноэкипаж чувствует себя нормально. Все отлично — на твердую пятерку», — прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Одним из первых космических кинематографистов обнял гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Вместе с ним к месту приземления приехали камеры Первого канала и, собственно, фильма «Вызов», ведь съемки не прекращались даже в самые ответственные моменты полета.

«Безумно счастливы, что все так успешно завершилось. Ребята сняли даже не сто, а сто двадцать процентов съемочного плана. Юлия мне только что сказала: «Жалко, что пришлось так быстро возвращаться», — прокомментировал Эрнст. — Мы видели много фильмов, где имитировались невесомость и нахождение на орбите, но реальность совершенно другая. Не пройдет и года, и аудитория увидит, как на самом деле выглядит космос».

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Напомним, непрофессиональные космонавты Юлия Пересильд и Клим Шипенко, подготовленные к полету Роскосмосом всего за четыре месяца, провели 12 дней на МКС и сняли там уникальные кадры для фильма «Вызов» — первой художественной кинокартины, для которой исполнителя главной роли действительно отправили на орбиту.

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