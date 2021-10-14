«Уже просто нет слов»: пополневшая Бузова появилась на публике в корсете и чулках с подвязками

Ольга Бузова уже давно строит карьеру телеведущей, а после расставания с Дмитрием Тарасовым она также начала петь. И в этом году артистка собирается отпраздновать пятилетие певческой карьеры.

Накануне Ольга отправилась на съемки шоу «Ночной контакт». Там она встретилась со Стасом Ярушиным, который раскрыл свой пикантный талант перед ней. Съемки обещали быть достаточно смелыми. Телеведущая даже сменила мини-платье, надев кожаные трусы и корсет. Образ дополняли чулки на подвязках. Бузова исполнила свой новый хит «Без дел» и устроила жаркие танцы.

За минувшее лето артистка поправилась. Костюм позволил ей оголить сочную часть груди и пышные бедра. Она зажигательно двигалась на публике.

Поклонников образ Ольги смутил. Некоторые даже осудили звезду.

«Пора бы уже взрослеть», «Что за наряд бабочки?», «В таком на сцене не стыдно выступать?», «Тебе больше идут нежные образы», «Орех прям хорош», «Уже просто нет слов», «Срам, один срам», «Хочется, чтобы тебя осчастливил мужчина и ты успокоилась», — стали писать пользователи Сети.

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