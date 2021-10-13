«Что творит!»: Бузова в мини-платье на запах и косухе с бахромой «поиграла языком» с Ярушиным

Телеведущая во время ночных съемок встретила звезду «Универ» и раскрыла его пикантный талант.

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она является популярной телеведущей, а также певицей. Порой поклонники удивляются тому, как она все успевает. Этой осенью артистка успела посетит Турцию, где не только отдохнула, что и получила корону Miss Universe Beauty Euroasia. Также она готовится к большому концерту и учится танцевать на пилоне.

Почти каждый день Ольга ездит на съемки. Она поправилась за лето, но это не мешает телеведущей носить мини-юбки и шорты. А 13 октября артистка отправилась на съемки шоу «Ночной контакт». В гримерке она покрасовалась в черном мини-платье на запах. Потом образ стилист дополнил блестящим чокером и укороченной косухой с бахромой на спине. Бузова устроила танцы, показав лук во всей красе.

На площадке она встретила Стаса Ярушина. Она давно знакомы и пересекались на съемках шоу «Звезды в Африке», где актер был одним из участников. Они подурачились на камеру. Первым начал Стас, показав игру языком.

«Дурында моя! Это твоя фирменная штучка после ТНТ. Как ты Розу ( Сябитову) пародировал! Почему маска на тебя ложиться, а не на меня? Чувствует, куда надо. Тебе, видимо, оно нужнее. Ну как ты пародировал Розу?» — сказала Ольга.

После этого они начали болтать языками.

«Вот так, талант не пропьешь», — пошутила телеведущая. «Талант — работать языком», — отметил Ярушин.

Поклонники удивились тому, что делают артисты. Некоторым им поведение показалось странным. «Что творит!», «Стас такой смешной», «Что происходит?», «Ночные страсти пошли», «Это пошло до жути», — стали писать пользователи Сети.

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