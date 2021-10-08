«А что не голая?»: Ольга Бузова не утаила плоскую грудь в леопардовом боди

Телеведущая Ольга Бузова по-своему истолковала народную мудрость и этим вызвала смех у участников шоу «Звезды в Африке». А вот у поклонников знаменитости возникли вопросы по поводу ее откровенного декольте.

Бузова в боди из бирюзового атласа с хищным принтом оголила плоскую грудь. Длинный вырез едва скрывал пупок артистки. Некоторым подписчикам совсем не понравился такой дерзкий наряд Бузовой. Другим же образ пришелся по вкусу.

При этом все оценили высказывание Ольги, которое в итоге стало шуткой.

«Когда кажется — значит, не кажется» — отрезала Бузова.

«Зачем такое открытое декольте на плоскости?», «Раз 100 посмотрела. Это видео сделало мой день», «Кличко нервно курит в сторонке», «Оля, а почему бы вам вообще голой не сниматься?», «Круто, Олька молодец, юмористка. Платье очень красивое и стильная Ольга Бузова», — написали фолловеры Бузовой в комментариях под фото.

Напомним, ранее Ольга Бузова пришла на передачу к Ивану Урганту в мини-платье с крупными алыми цветками и колготками поверх туфель

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