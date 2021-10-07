«Еще курчавый пушок покажи»: Бузова сексуально приспустила прилипшие стринги, оголив «зону бикини»

Ольга Бузова — девушка занятая. То она снимается в новых ТВ-проектах, то катается в шоу «Ледниковый период», то гастролирует, то блистает в сериалах, то танцует на пилоне, то улетает на гастроли. Каждая минутка звездной блондинки расписана в ее еженедельнике. При этом экс-ведущая проекта «Дом-2» находит время и на отдых. В фан-аккаунте поп-дивы поклонники до сих пор обсуждают «горячие» снимки бывшей возлюбленной блогера Давида Манукяна с ее летних путешествий.

На одном из таких пикантных фото поющая телеведущая предстала в мокром бикини в бассейне, приспустив прилипшие на бедра трусики так, что фанаты смогли рассмотреть «зону бикини». Не всем поклонникам такая смелость звездной блондинки пришлась по душе.

«Зачем так трусики оттягивать?? Всю зону депиляции показала», «Стринги великоваты, колбаску больше кушать надо», «Что за русалочка такая?? Для взрослых в мокрых плавках», «Трусы в бассейне хоть не потеряла??», «Еще курчавый пушок покажи», «Попрыгунья стрекоза», «Ай да Бузяндра! Стринги уплывают», «Шикарный бронзовый загар», «Словно мулаточка», «Малышка шоколадка, такая сладкая», — пишут фолловеры.

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