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«Еще курчавый пушок покажи»: Бузова сексуально приспустила прилипшие стринги, оголив «зону бикини»

Экс-возлюбленная блогера Давида Манукяна ошарашила поклонников «горячим» снимком в бассейне.

«Еще курчавый пушок покажи»: Бузова сексуально приспустила прилипшие стринги, оголив «зону бикини»
Ольга Бузова. Фото: Instagram.com/buzova86

Ольга Бузова — девушка занятая. То она снимается в новых ТВ-проектах, то катается в шоу «Ледниковый период», то гастролирует, то блистает в сериалах, то танцует на пилоне, то улетает на гастроли. Каждая минутка звездной блондинки расписана в ее еженедельнике. При этом экс-ведущая проекта «Дом-2» находит время и на отдых. В фан-аккаунте поп-дивы поклонники до сих пор обсуждают «горячие» снимки бывшей возлюбленной блогера Давида Манукяна с ее летних путешествий.

На одном из таких пикантных фото поющая телеведущая предстала в мокром бикини в бассейне, приспустив прилипшие на бедра трусики так, что фанаты смогли рассмотреть «зону бикини». Не всем поклонникам такая смелость звездной блондинки пришлась по душе.

Телеведущая Ольга Бузова
Ольга Бузова в тесных стрингах игриво заставила «зону бикини» в бассейне. Фото: Instagram.com/buzova86

«Зачем так трусики оттягивать?? Всю зону депиляции показала», «Стринги великоваты, колбаску больше кушать надо», «Что за русалочка такая?? Для взрослых в мокрых плавках», «Трусы в бассейне хоть не потеряла??», «Еще курчавый пушок покажи», «Попрыгунья стрекоза», «Ай да Бузяндра! Стринги уплывают», «Шикарный бронзовый загар», «Словно мулаточка», «Малышка шоколадка, такая сладкая», — пишут фолловеры.

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