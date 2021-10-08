Невероятно хороша собой и желанна: Наталья Ветлицкая показала, как выглядела 22 года назад

Певица Наталья Ветлицкая в Instagram опубликовала несколько фотографий, которые были сделаны в далеком 1999 году. Тогда исполнительница записала клип на песню «Теплая вода». На фото Ветлицкой 35 лет. Она очень хорошо выглядит.

«Теплая вода», — кратко подписала кадры исполнительница. «Одна из самых любимых песен. Наташа, просто лучшая», «Теплая вода. Звучит теперь в голове ваш голос», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Наталья Ветлицкая сейчас живет в Испании. Перед пандемией она планировала дать несколько концертов в родной стране, но все выступления пришлось отменять.

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