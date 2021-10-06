Обнаженная балерина: Волочкова элегантно прикрылась веничком в родной русской баньке

Балерина Анастасия Волочкова в Instagram показала свою знаменитую русскую баньку, в которой она так любит проводить время. На фотографии танцовщица запечатлена полностью обнаженной. При этом она элегантно прикрылась веничком.

Как рассказала Анастасия Волочкова, в ее русской бане появилась новая каменная печь. От прошлой с ее инициалами она избавилась.

«Я попросила поменять мою прошлую печь на эту, потому что та была слишком профессиональной. А теперь я могу поддавать на камни из ковшика, не спускаясь с верхней полки». Анастасия Волочкова

Напомним, что Анастасия Волочкова обожает рассказывать о своих «банных походах». Она старается несколько раз в неделю посещать русскую баню.

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