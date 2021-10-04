Анастасия Волочкова в тигровых микрошортах повеселилась на прогулке с новым возлюбленным

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Анастасии Волочковой появился ролик с ее новым возлюбленным. Избранник танцовщицы искупал любимую в желтых листьях.

Волочкова в комбинезоне с короткими шортами тигровой раскраски искренне улыбалась на прогулке вместе со своим бойфрендом.

Балерина скрывает имя возлюбленного. Анастасия не показывает лицо поклонника, однако демонстрирует его мужественный стан.

Новый ухажер Волочковой взял охапку желтых кленовых листьев и подкинул их в воздух. Обладательница бесконечно длинных ножек в наряде с изображением тигра повеселилась от души, пританцовывая в листопаде.

«На улице осень, а в душе — весна! Такая радость на сердце! Влюбленность — волшебное чувство! Многие об этом мечтают… А мне, видимо, судьба никогда не дает быть одной и окружает меня любовью, вниманием и заботой. Я всем желаю любить и быть любимыми!»,- похвасталась Волочкова.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова сделала официальное заявление о своем новом статусе. После недолгого одиночества балерина вновь наслаждается влюбленностью и молодым мужчиной. Артистка начала новые романтические отношения.

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