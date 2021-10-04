«Хочется похвалить»: Волочкова в блузе с эффектным кейпом и в брюках палаццо удивила элегантностью

На светском рауте балерина Анастасия Волочкова блистала в блузе с кейпом и в белоснежных брюках палаццо. Элегантный и продуманный до мелочей образ экс-примы Большого театра восхитил и стилиста Руслана Громова. Специально для сайта Teleprogramma.pro модный эксперт дал свою оценку аутфиту бывшей возлюбленной бизнесмена Руслана Керимова. Найти недочеты в стильном образе Анастасии Волочковой нашему критику не удалось.

Балерина давно запела, но в этом году сделала большую ставку на вокал.

«Это образ, за который Анастасию хочется похвалить. Волочкова выглядит стильно: брюки свободного кроя, блуза со струящимися рукавами до самого пола. Тот случай, когда получается одновременно стильно, креативно и дорого.

Лук Анастасия Волочкова представила с честью и достоинством, как она часто любит говорить. Достойному человеку — достойный образ!

У Волочковой шикарный рост, есть стать, она сможет вынести образы более точные и подавать их красиво», — отметил в беседе с сайтом Teleprogramma.pro Руслан Громов.