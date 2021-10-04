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«Хочется похвалить»: Волочкова в блузе с эффектным кейпом и в брюках палаццо удивила элегантностью

Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов не смог найти модных недочетов в элегантном луке балерины.

«Хочется похвалить»: Волочкова в блузе с эффектным кейпом и в брюках палаццо удивила элегантностью
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

На светском рауте балерина Анастасия Волочкова блистала в блузе с кейпом и в белоснежных брюках палаццо. Элегантный и продуманный до мелочей образ экс-примы Большого театра восхитил и стилиста Руслана Громова. Специально для сайта Teleprogramma.pro модный эксперт дал свою оценку аутфиту бывшей возлюбленной бизнесмена Руслана Керимова. Найти недочеты в стильном образе Анастасии Волочковой нашему критику не удалось.

«Это образ, за который Анастасию хочется похвалить. Волочкова выглядит стильно: брюки свободного кроя, блуза со струящимися рукавами до самого пола. Тот случай, когда получается одновременно стильно, креативно и дорого.

Лук Анастасия Волочкова представила с честью и достоинством, как она часто любит говорить. Достойному человеку — достойный образ!

У Волочковой шикарный рост, есть стать, она сможет вынести образы более точные и подавать их красиво», — отметил в беседе с сайтом Teleprogramma.pro Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro

Руслан Громов — профессиональный стилист, fashion-колумнист, и фотопродюсер. Работал со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

Стилист Руслан Громов
Руслан Громов. Фото: личный архив

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