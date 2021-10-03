Иван Абрамов о скандале с женой: «Люди в моих словах увидели какие-то свои личные страхи»

Комик рассказал, что прочитал тонны негативных комментариев о себе, а его супруга с них просто посмеялась.

Стендап-комик Иван Абрамов подробно прокомментировал скандал с его высказыванием о том, что он начнет изменять жене, если та не похудеет после родов. Напомним, эти слова вызвали большую волну негатива и осуждения в социальных сетях. Не только поклонники, но и звезды выступили против такой позиции юмориста.

2 октября вышел подкаст Михаила Шаца «Папа, закрой дверь», в котором Абрамову напомнили о его громком заявлении. Молодой комик отметил, что он не испытывает негатива по поводу всех хейтеров, что травили его тогда. Он много раз думал обо всей этой ситуации и пытался понять, почему ему не стыдно за произошедшее.

«Если говорить глобально, люди просто в моих словах о моей жене (которую я полностью устраиваю, и она меня принимает таким циничным, саркастичным, но, самое главное, честным, и на этом строятся наши 13-летние отношения без измен и взглядов налево) увидели какие-то свои личные страхи и обиды. И решили, что я в них виноват. Их можно понять. С точки зрения психоанализа это именно так и работает. Идет обида ни на себя, ни на своих маму и папу, а на того, кто вскрыл этот «нарыв», — высказался Иван.

По его словам, те, кто лично знает его и его жену, вообще не поняли из-за чего был скандал. Абрамов отметил, что у людей очень мало времени, чтобы разбираться в информации из соцсетей, — они быстро прикрепили на него ярлык «абьюзер» и пошли дальше. Сам же комик понимал, что, если он начнет оправдываться и что-то объяснять, то просто спровоцирует новую волну хейта.

Иван добавил, что комментарии ненавистников помогли ему проработать внутренние психологические моменты с жаждой внимания, а жена с них только посмеялась.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.